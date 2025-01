Forlì, Madonna del Fuoco: il 4 febbraio la festa della patrona della città

L’immagine , che misura 49 x 40 cm, è considerata la più antica xilografia su carta conservata in Italia e una delle più antiche in Europa, realizzata tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento.

Una delle usanze più suggestive è l’accensione di migliaia di candele, ceri e lumini sui balconi e sui davanzali delle case forlivesi nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, che prosegue fino alla sera successiva. Le luci, simbolo di devozione, richiamano il miracolo del 1428, quando un incendio distrusse la casa-scuola del maestro Lombardino da Rio Petroso, risparmiando una xilografia raffigurante la Vergine col Bambino. L’immagine sacra fu subito percepita come miracolosa e pochi giorni dopo, l’8 febbraio, fu solennemente traslata nel Duomo della città per volontà del legato pontificio, poi, nel 1636, fu collocata definitivamente in una cappella a lei dedicata, appositamente costruita nel Duomo di Forlì.

Il coinvolgimento dei più giovani è uno degli elementi più toccanti della celebrazione. Gli alunni delle scuole forlivesi, con grande entusiasmo e creatività, preparano disegni votivi che vengono poi appesi alla ringhiera attorno alla colonna in Piazza del Duomo, in memoria del prodigioso evento che diede origine al culto. La Madonna del Fuoco rappresenta un legame profondo tra i forlivesi e la loro storia. Nel tempo, il culto ha soppiantato quello degli altri compatroni della città – San Mercuriale, San Valeriano e San Pellegrino Laziosi – per diventare il cuore della devozione popolare. Durante la Signoria dei Riario Sforza, il culto si sviluppò ulteriormente: Caterina Sforza istituì la Compagnia dello Spirito Santo e la Congregazione di Carità in onore della Madonna del Fuoco, rafforzando il legame tra religione e impegno civico.