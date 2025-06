Forlì, lutto nello sport: è morto Renzo Forgani

FORLi’. Lutto nel mondo sportivo forlivese. Se n’è andato Renzo Forgani,. 83 anni. «A nome dell’Amministrazione comunale di Forlì», scrive Kevin Bravi, asessore allo Sport del Comune di Forlì, «rappresento i sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Renzo Forgani, figura storica del mondo sportivo forlivese, da sempre legato alla polisportiva Edera. Insegnante di educazione fisica, ha dedicato tutta la vita allo sport spaziando dalla didattica fino all’attività organizzativa a supporto dei giovani, delle famiglie e dell’associazionismo, anche nell’ambito della Commissione Palestre della Consulta dello Sport. Nell’impegno quotidiano, Forgani ha testimoniato con naturalezza i più alti valori dello sport. In questo triste momento ci uniamo al dolore dei familiari e ci stringiamo in un forte abbraccio agli amici, agli allievi e al mondo dello sport forlivese».