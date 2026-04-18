Forlì, lupi sempre più vicini alle case: scontro con un pitbull

Lupi sempre più vicini alle abitazioni e cresce la preoccupazione, anche tra chi si trova a passeggiare con il proprio cane o con i propri figli. Le ultime segnalazioni arrivano dalla zona tra via Lunga e via del Canale. In particolare, intorno a Pasqua, in zona via Tamberlicchi, un lupo è stato notato nei pressi di un’abitazione e il pitbull della famiglia si è accapigliato con il predatore. Alla fine la peggio pare sia capitata proprio al lupo che, comunque, si è allontanato.

Un episodio che però non ha fatto altro che innalzare ancora di più il livello di allarme, già alto nella zona di Roncadello e San Tomè per l’attacco del predatore alle galline di un’azienda agricola. Ora i residenti segnalano con sempre maggiore frequenza la presenza di alcuni lupi che si spingono fino a via del Canale, nella zona della pista ciclabile. Il fatto che si parli di zone frequentate da persone che escono in bicicletta o con i figli piccoli desta allarme, tanto che molti rinunciano a uscire con i propri animali da compagnia per evitare incontri pericolosi.

Nel caso del pitbull è stato il lupo ad avere la peggio, ma la paura che possano essere aggrediti animali più piccoli ha fatto sì che venissero allertati anche i Carabinieri forestali. «Non bisogna aspettare che succeda qualcosa di grave per intervenire», fanno sapere i residenti della zona degli ultimi avvistamenti, specie adesso che, con le giornate più calde, si passa più tempo all’aria aperta anche negli orari serali.