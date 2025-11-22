Forlì, lupi in agriturismo a San Martino Villafranca

Allarme lupi a San Martino Villafranca. Tra i residenti c’è preoccupazione per la presenza di alcuni esemplari che nella notte tra martedì e mercoledì hanno attaccato sei oche all’agriturismo “Il plaustro” dell’omonima via, per poi tornare la notte scorsa per “recuperare” la carcassa di un animale che il titolare aveva spostato in un’altra zona della struttura. E tra i vicini il passa parola per la presenza di altri animali è stato immediato: «Mettete al riparo le vostre bestiole».

A raccontare quello che è accaduto è Maurizio Bagnoli, titolare de “Il plaustro”. «Avevo sei oche insieme a due cavalli, che giravano intorno al recinto – ricorda Bagnoli – quando nella notte tra martedì e mercoledì sono state prese dai lupi: cinque le hanno portate via, hanno lasciato solo una gamba, una sesta l’ho trovata morta nel campo e l’ho messa nell’erba. L’altra notte sono tornati a portarla via, insieme alla gamba che avevano lasciato nel primo assalto. In tre notti sono venuti due volte. Io non li ho mai visti, ma i miei vicini mi hanno riferito che giorni fa ne hanno visto uno vicino alla Lughese, altri che li hanno visti a Villafranca, poi due nella zona di via Minarda. Non ci sono stati altri attacchi per il momento ma siamo molto preoccupati: ho allarmato i miei vicini perché chiudessero i loro animali. Io ho due cavalli e ho paura per loro: la Regione mi ha detto che di solito i lupi non li aggrediscono, ma non possono garantirlo. Avendo un’attività agrituristica gli animali erano una piccola attrazione. Vengono anche clienti con i loro cani e li lasciano liberi, non vorrei trovare brutte sorprese. La mia paura è che i lupi vengano intorno ai cavalli. Amo gli animali, non siamo per gli abbattimenti, ma vorrei un po’ di sicurezza e poter dormire tranquillo. Questa volta è toccato a me, non vorrei che la prossima toccasse a qualche mio vicino».