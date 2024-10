Forlì, lunedì si apre l’anno pastorale con il vescovo Corazza

Sarà il vescovo Livio Corazza a presiedere, lunedì alle 20.45 in Cattedrale, la celebrazione d’avvio dell’anno pastorale 2024-2025, che avrà come tema “Riceverete la forza dello Spirito Santo”. L’invito all’assemblea in Duomo giunge al termine degli incontri formativi di Coriano e consentirà allo stesso vescovo di presentare gli orientamenti pastorali per il nuovo anno. Dopo la celebrazione della Parola e l’intervento del celebrante, ai rappresentanti delle parrocchie saranno consegnati un breve messaggio e una pianta da custodire. Il tema di quest’anno è rappresentato dall’icona, scritta dalle monache Clarisse Urbaniste di Montepaolo, con l’immagine della comunità degli apostoli nel giorno di Pentecoste. In pratica è la riproduzione di una miniatura del nuovo messale in lingua araba della Chiesa di Gerusalemme. «Il cammino dell’anno pastorale con il Giubileo – dichiara il vescovo – sono l’occasione per cercare di ritrovare la nostra dimensione autentica di comunità di discepoli che camminano insieme, che vivono un rapporto intimo, profondo e rigenerante con il Maestro e che traggono dall’incontro con il Risorto la forza e l’entusiasmo di annunciare la Buona Notizia». Monsignor Corazza ha deciso di mantenere per tutto l’anno la proposta, fatta da papa Francesco in preparazione al Giubileo, di un cammino di approfondimento sulla preghiera. In definitiva, visto che “si impara a pregare pregando”, i credenti forlivesi avranno una duplice possibilità: «Una catechesi sulla preghiera, una cattedra dei credenti, per noi che abbiamo bisogno di conoscere meglio la nostra fede». L’altra è una proposta di formazione alla preghiera attraverso un’esperienza concreta: «Il tutto – conclude il vescovo Livio – per un rinnovamento in senso missionario della nostra vita ecclesiale».