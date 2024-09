Forlì, lunedì scadono i termini per le liste delle elezioni provinciali

Lunedì scadono i termini per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale. L’election day è fissato per il 29 settembre prossimo e intanto i partiti sono al lavoro per i nomi da spendere in Provincia. Ma andiamo con ordine.

Trattandosi di elezioni di secondo livello, saranno 436 (al momento 434 perchè due consiglieri hanno dato le dimissioni e si è in attesa della surroga, ndr) i sindaci e i consiglieri dei 30 Comuni di Forlì e Cesena chiamati al voto per eleggere i 12 componenti del consiglio provinciale. Le liste, che dovranno essere presentate in Provincia domenica dalle 8 alle 18 e lunedì dalle 8 alle 12, possono essere costituite da un minimo di 6 ad un massimo di 12 candidati e dovranno tenere conto dell’alternanza di genere. Ciascun elettore potrà esprimere un’unica preferenza e il voto è ponderato. Il che significa, per fare un esempio, che il voto di un consigliere del Comune di Cesena avrà un peso maggiore rispetto a quello di un componente del consiglio comunale di Rocca San Casciano.