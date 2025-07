Forlì, lunedì al via i lavori allo stadio “Morgagni”

La città di Forlì si prepara ad abbracciare la serie C con lo stadio “Morgagni” completamente rinnovato. Infatti, partiranno lunedì i lavori di adeguamento dell’impianto, un intervento reso necessario dalla storica promozione del Forlì Calcio e indispensabile per rispettare i criteri infrastrutturali imposti dalla Lega e che dovranno essere terminati entro la fine di agosto. Il cantiere interesserà diverse aree chiave dello stadio con l’obiettivo di renderlo più moderno, sicuro e funzionale per l’imminente stagione calcistica. «Realizzeremo qualcosa che fino ad ora non è mai stato fatto – afferma l’assessore allo Sport, Kevin Bravi –, ovvero mettere a terra opere per un valore di 600mila euro circa in soli 40 giorni. Una corsa contro il tempo che tiene conto anche della disponibilità delle ditte visto il periodo estivo, ma fortunatamente ci eravamo già mobilitati prima della conferma della promozione in serie C».

In particolare da lunedì si inizierà con le opere per la fondazione dei tornelli, con la recinzione del parcheggio, con le reti anti lancio e la verniciatura di rosso della gradinata del settore ospiti. Dal 18 agosto si passerà all’illuminazione, verranno installati nuovi fari e potenziato l’impianto esistente per raggiungere i livelli di luminosità richiesti per le trasmissioni televisive e le partite serali, un requisito irrinunciabile per la serie C. Questo permetterà ai tifosi di godere di una migliore visibilità e garantirà standard professionali per le riprese. «A tale proposito il 4 agosto si provvederà all’installazione del gruppo elettrogeno a supporto di quello attuale – prosegue l’assessore –, mentre i fari impiegati attualmente allo stadio verranno riutilizzati in altri impianti sportivi cittadini. Entro fine agosto, il cronoprogramma prevede il 25 agosto, verranno posizionati anche i ledwall così per essere pronti in occasione dell’avvio del campionato. Tra l’autunno e l’inverno, invece, andremo a completare l’adeguamento definitivo dell’illuminazione». Ampio spazio sarà dato anche alla sicurezza con le nuove recinzioni, la rete anti lancio e il montaggio vero e proprio dei tornelli previsto attorno al 25 agosto, oltre a un potenziamento del sistema di videosorveglianza per il quale il Comune è in attesa di ovviare le ultime pratiche burocratiche per il posizionamento di una telecamera anche nel parcheggio di via Campo di Marte. Infine, si provvederà anche al montaggio dei seggiolini bianchi sulla gradinata. I lavori, seppur intensi, dovrebbero concludersi in tempo per l’inizio della nuova stagione agonistica, così che Forlì possa vivere un’altra pagina della sua storia calcistica con uno stadio all’altezza delle nuove sfide che l’attendono.