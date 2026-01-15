Forlì, lunedì 19 gennaio due incontri nel nome di Rocco Chinnici e Paolo Borsellino

Il tema della legalità sarà protagonista, a Forlì, della giornata di lunedì 19 gennaio grazie a un doppio appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla sottosezione della Associazione Nazionale Magistrati in occasione di un anniversario particolare: il giorno di nascita di Rocco Chinnici (19/01/1925) e Paolo Borsellino (19/01/1940).

Un’occasione dall’alto significato simbolico perché rappresenta anche il momento in cui avverrà il passaggio di testimone nella figura di approfondimento annuale sulla legalità. Nel 2025, infatti, al centro dell’attenzione del lavoro portato avanti nelle scuole, con le associazioni e durante gli incontri pubblici è stata la figura di Paolo Borsellino mentre il 2026 concentrerà il focus su Rocco Chinnici.

Il primo appuntamento di lunedì 19 gennaio, alla presenza di numerosi studenti delle scuole secondarie del territorio, si svolgerà nel Salone comunale con ingresso da piazza Saffi n.8 dalle ore 10 alle 12 con tema “Memoria e Legalità: da Rocco Chinnici al Maxiprocesso”. Dopo l’apertura dei lavori da parte dell’Assessore Emanuela Bassi e la proiezione del spot realizzato nella primavera scorsa da bambini e ragazzi forlivesi, per la regia di Ettore Zito, interverrà in collegamento Lucia Borsellino, figlia primogenita del magistrato siciliano. Sono quindi previsti il contributo di Emanuele Picci, Presidente della sottosezione ANM di Forlì-Cesena e le testimonianze di Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, e Pippo Giordano che fu impegnato come agente della Polizia di Stato e ispettore della Direzione Investigativa Antimafia al fianco di Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Nel pomeriggio, dalle ore 18.30 alle 20, la rassegna si trasferirà presso la “Casa della Legalità” con sede in viale dell’Appennino n. 282, a Forlì, per un confronto con cittadini e associazioni che condividerà voci, esperienze e impegno nel territorio forlivese. Interverranno l’Assessore alla Emanuela Bassi, il dottor Ottavio Sferlazza, il dottor Emanuele Picci, Pippo Giordano e l’ex Questore Calogero Germanà. Sarà inoltre proiettato un video con riflessioni dei componenti della Consulta forlivese sulla Legalità e di rappresentanti delle istituzioni. L’incontro è aperto al pubblico.