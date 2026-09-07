Forlì, luminarie natalizie e “Giardini di luce”: aggiudicato il maxi appalto fino al 2030

Il centro storico di Forlì e le sue aree verdi si preparano a vivere quattro anni di magia luminosa grazie all’aggiudicazione del maxi appalto per le luminarie natalizie e le installazioni immersive “Giardini di Luce”. Con la determinazione 2.552 del 31 agosto, il Comune ha concluso la procedura di gara, affidando l’accordo quadro alla Nuova Neon Group Due srl di Serramazzoni (Modena), unica concorrente che ha partecipato alla selezione pubblica. L’appalto, dal valore complessivo di 1.380.845,84 euro, coprirà le stagioni natalizie dal 2026 al 2030, con un calendario che prevede l’accensione delle luci da novembre a fine gennaio di ogni anno. Il servizio comprenderà non solo le tradizionali luminarie, ma anche scenografie immersive e installazioni artistiche che trasformeranno il cuore della città in un vero e proprio “giardino di luce”.

Il percorso

La gara, bandita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha dato grande peso alla qualità tecnica delle proposte (90 punti su 100), lasciando 10 punti all’offerta economica. La Nuova Neon Group Due srl ha ottenuto un punteggio totale di 80,25 su 100, con 71,75 punti per l’offerta tecnica e 8,50 per quella economica, offrendo un ribasso del 4,40% rispetto alla base d’asta e garantendo costi della manodopera in linea con le previsioni comunali. Il percorso amministrativo è stato rigoroso: la commissione giudicatrice ha valutato la congruità dell’offerta, la correttezza dei costi per la sicurezza (45.500 euro dichiarati dall’azienda) e la conformità dei contratti di lavoro applicati. Sono state risolte anche alcune incongruenze nei prezzi del tariffario, segnalate dall’operatore e confermate dal progettista.

La spesa