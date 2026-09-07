Forlì, luminarie natalizie e “Giardini di luce”: aggiudicato il maxi appalto fino al 2030

Il centro storico di Forlì e le sue aree verdi si preparano a vivere quattro anni di magia luminosa grazie all’aggiudicazione del maxi appalto per le luminarie natalizie e le installazioni immersive “Giardini di Luce”. Con la determinazione 2.552 del 31 agosto, il Comune ha concluso la procedura di gara, affidando l’accordo quadro alla Nuova Neon Group Due srl di Serramazzoni (Modena), unica concorrente che ha partecipato alla selezione pubblica. L’appalto, dal valore complessivo di 1.380.845,84 euro, coprirà le stagioni natalizie dal 2026 al 2030, con un calendario che prevede l’accensione delle luci da novembre a fine gennaio di ogni anno. Il servizio comprenderà non solo le tradizionali luminarie, ma anche scenografie immersive e installazioni artistiche che trasformeranno il cuore della città in un vero e proprio “giardino di luce”.