Forlì, Lucio Caracciolo inaugura il Master in “Diplomazia”

Verrà avviato il prossimo 8 ottobre la terza edizione del Master di II livello in “Diplomazia” promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), in collaborazione con Ser.In.Ar., che si svolgerà presso il Campus di Forlì.

L’iter formativo – il cui direttore è il professor Marco Balboni – vede la partecipazione di oltre 20 corsisti, ha durata annuale e si propone di offrire una robusta formazione funzionale alla preparazione al Concorso di ammissione alla carriera diplomatica, promosso annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

All’avvio ufficiale del master è prevista, giovedì 8 ottobre alle 11 (Aula 2.2 Padiglione Gaddi Morgagni, Campus di Forlì) una lezione inaugurale sul tema “A che cosa (non) serve la geopolitica”, che vedrà la presenza di un relatore d’eccezione, ovvero Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes e della Scuola Limes. All’evento parteciperanno anche Emanuele Menegatti, (presidente del Campus di Forli), Paola Casara (assessore del Comune di Forlì alle Politiche per l’istruzione e l’Università), Francesco Nicolò Moro (direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna) e Stefano Versari (presidente di Ser.In.Ar).

“A conferma della qualità dell’insegnamento del nostro iter formativo – commenta il professor Marco Balboni – è gratificante condividere il fatto che alcuni corsisti che hanno frequentato l’edizione precedente del Master, hanno brillantemente superato la prima fase del Concorso ministeriale alla Carriera di Diplomatica (quella scritta) con ottime prospettive anche per l’esame orale, previsto entro la fine 2026”.