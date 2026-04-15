Forlì, Luca Spada dal giudice per l’interrogatorio. Il legale: “È un bravo ragazzo” - VIDEO GALLERY

E’ in corso in tribunale a Forlì l’interrogatorio di convalida di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa accusato di omicidio di pluriaggravato. Prima dell’interrogatorio il suo avvocato Marco Martines ha dichiarato: “È un bravo ragazzo, lavora da quando aveva 14 anni e ha un figlio piccolo”. Il legale non è però entrato nel merito nel caso. “Il mio assistito è tranquillo, si dichiara innocente, non ha precedenti penali. È entrato in carcere come eroe dell’alluvione. Lavora per gli altri da quando aveva 14 anni. Gli ho dato le coordinate, deciderà lui se rispondere o meno alle domande del giudice - ha concluso Martines - lui è un’altra persona, si difenderà in tutte le sedi perché è innocente”.