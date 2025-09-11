Forlì, lotta allo spaccio e alla prostituzione: un arresto

L’attività investigativa trae origine dall’accoltellamento di un giovane avvenuto, la notte del 5 giugno scorso in una via periferica di Forlì, all’apice di un diverbio scaturito per un debito di droga. Nella circostanza l’aggredito, colpito all’addome con un coltello, era stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni. Nella prima fase d’indagine, alla fine del giugno scorso, i carabinieri procedevano all’arresto di due uomini presunti responsabili dei reati di concorso in “tentato omicidio”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”. Nell’occasione venne anche arrestata una donna per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.