Forlì, lotta allo spaccio e alla prostituzione: un arresto

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando di Forlì-Cesena e della Stazione di San Martino in Strada, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Forlì, procedendo all’arresto di un uomo, di 37 anni, già detenuto, a carico del quale è stata disposta un’ulteriore custodia cautelare in carcere nonché nei confronti di un uomo di 53 anni, a carico del quale è stata disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I due uomini, a conclusione di un’articolata attività d’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, sono ritenuti responsabili di reiterate attività di spaccio di sostanze stupefacenti - in particolare di cocaina – e di concorso in favoreggiamento della prostituzione nonché, rispettivamente, il primo di aver adibito la propria abitazione (ubicata nel centro di Forlì) a luogo di abituale ritrovo per l’uso di sostanze stupefacenti mentre il secondo di aver favorito reiterate evasioni dagli arresti domiciliari da parte del complice.