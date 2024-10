Forlì, lotta allo spaccio di droga nei pressi delle scuole: “Una piaga sociale”

Nei primi nove mesi dell’anno, a Forlì l’Unità PG e Antidegrado, coordinata dall’Ispettore Superiore Gramellini, ha effettuato una serie di servizi finalizzati al contrasto e al traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione di 45 soggetti, alla conseguente sanzione e al sequestro delle sostanze stupefacenti. Le persone individuate inoltre, in quanto acquistavano illecitamente sostanze stupefacenti sono stati segnalate alla locale Prefettura.

“Questo è il risultato di una specifica attività, che rientra tra le tante di competenza di questa Unità – sottolinea il Comandante della Polizia Locale Claudio Festari – volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Purtroppo questo è oramai un fenomeno diffuso in moltissime realtà – continua il Comandante – e la Polizia Locale di Forlì cerca di contrastare questo fenomeno così come le altre forze dell’Ordine. Nelle prime due settimane di ottobre infatti, anche a seguito di segnalazioni pervenute al Comando, abbiamo intensificato questi controlli anche nelle zone adiacenti ai plessi scolastici e abbiamo identificato e sanzionato 8 soggetti sempre per la medesima condotta e sequestrato la sostanza stupefacente”.

“Queste attività sottolineano come tutti gli uomini e donne delle Polizia Locale siano in prima linea così come le Forze dell’Ordine – sottolinea l’assessore con delega alla Sicurezza Luca Bartolini – per contrastare questo fenomeno, che oramai si può considerare una piaga sociale. Il fatto che l’attività si sia incentrata nelle ultime settimane anche nelle zone adiacenti alle Scuole dimostra come sia alta l’attenzione per contrastare in ogni modo queste condotte anche in zone più sensibili della città”.