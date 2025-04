Forlì, lotta alla droga: tre denunce dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Forlì hanno effettuato una serie di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti. I controlli, eseguiti in orario pomeridiano-serale nelle aree del territorio “ritenute più a rischio”, hanno condotto al deferimento di quattro persone alla Procura della Repubblica di Forlì per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, in particolare:

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno proceduto nei confronti di un giovane, trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish, sostanza che è stata sequestra. Nella circostanza è stato anche denunciato per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”, poiché in possesso di un manufatto di legno con all’estremità delle punte di ferro, anch’esso sequestrato;

I Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada hanno proceduto nei confronti di un giovane, poiché trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish, già suddiviso in singole dosi pronte allo spaccio, il tutto sottoposto a sequestro;

I Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno proceduto nei confronti di due uomini, sorpresi a cedere una dose di hashish (sottoposta a sequestro) ad un giovane, che è stato pertanto segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.