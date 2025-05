Forlì, lotta alla criminallità: sei persone segnalate dopo i controlli in centro

Nei giorni scorsi diverse operazioni di contrasto alla criminalità sono state svolte dalla Polizia di Stato a Forlì che ha portato al sequestro di droga e alla segnalazione di sei persone alla Prefettura. Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione svolti, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini del centro e con l’ausilio di unità cinofile, sono state effettuate verifiche anche nelle gallerie di corso Mazzini di piazza Saffi.

Durante le operazioni, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato una persona già nota per trascorsi nel mondo degli stupefacenti: l’uomo, appena sceso dall’auto, è stato intercettato dai poliziotti che lo hanno controllato, estendendo la perquisizione in casa dove sono trovati circa 10 grammi di hashish che l’uomo deteneva per uso personale. All’uomo è stata ritirata la patente di guida. Nell’ambito di un’altra attività, gli investigatori stavano monitorando gli occupanti di un alloggio Acer che si trova in via Maceri: all’uscita da una casa, è stata controllata una ragazza italiana che aveva con sè circa 5 grammi di hashish.

Altre operazioni sono state effettuate dai poliziotti delle volanti che hanno consentito di individuare quattro stranieri in possesso di stupefacenti per uso personale: un giovane straniero, con precedenti per furti e rapine, è stato individuato all’interno di un’attività commerciale in Piazza Saffi con una modica quantità di hashish; un altro straniero è stato rintracciato vicino alle poste di Piazza Saffi e altri due in zona stazione.

Le sei persone, poiché sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale sono state segnalate alla Prefettura per l’adozione delle sanzioni amministrative, che prevedono, tra l’altro, anche il ritiro della patente di guida.