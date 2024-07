Forlì. Loris Ceredi eletto presidente del Consiglio comunale alla quarta votazione. Bagarre in assise

Ci volute due sedute consiliari e quattro votazioni per arrivare ad eleggere Loris Ceredi de La Civica-Forlì cambia a presidente del Consiglio comunale. Una scelta che manda su tutte le furie la Lega, che avverte: “Non c’è più lo spirito di cinque anni fa, sceglieremo di volta in volta come votare”. Dunque, fallito il primo tentativo nella seduta del 2 luglio scorso, lo scenario nel pomeriggio per l’elezione del presidente dell’assise si fa ancora più intricato, tra proposte, ripensamenti, interruzioni dei lavori e ballottaggio finale “fratricida” che alla vede trionfare Ceredi su Marco Catalano. Nessun dubbio invece sull’elezione della vicepresidenza che è andata a Elisa Massa.