Forlì, lo storico negozio delle feste rischia la chiusura: “Peccato, è un progetto unico e funziona molto bene”

Anche Balloon Express Shop, l’unico negozio forlivese specializzato in articoli per feste e sito in Corso della Repubblica, da 13 anni punto di riferimento per allestimenti di compleanni, battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e qualsiasi altro tipo di evento, sta per avviare una liquidazione in gennaio. “Ho provato a mettere in vendita il negozio - dichiara la titolare Claudia Sala - solo perché per me è arrivato il momento di fare la nonna e dare una mano alla madre anziana, ma nonostante la disponibilità ad andare incontro a potenziali acquirenti sia sul prezzo che sulle dilazioni di pagamento, non abbiamo trovato nessuno interessato a rilevare l’attività”.

Il dispiacere per il gestore è duplice: veder morire un progetto assolutamente unico in Forlì, un negozio che ha contributo in questi anni ad allietare adulti e bambini nei loro momenti di festa, nonché avviare una complessa ed onerosa operazione di svendita di tutto il magazzino. “E’ un vero peccato” – prosegue la titolare – “perché l’attività funziona molto bene da anni con una clientela più che consolidata: darebbe interessanti ritorni a chi volesse rilevarla”.

In effetti, le composizioni di palloncini e le personalizzazioni di balloon art sono tra i pochi prodotti che non subiscono la concorrenza delle vendite on line o della grande distribuzione.