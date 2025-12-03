Forlì, lo stalker alloggiava in un trattore: scoperto ed espulso per tre anni

La Polizia di Stato a Forlì ha sorpreso uno “stalker” in possesso di cocaina. I poliziotti delle Volanti stavano effettuando dei controlli lungo via Salinatore quando hanno identificato un italiano che alloggiava all’interno di un trattore che era parcheggiato all’esterno di un albergo a Forlimpopoli. Gli investigatori hanno quindi proceduto al ritiro della patente, al sequestro della cocaina e alla segnalazione alla Prefettura.

Nel corso delle ulteriori indagini svolte dagli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine, è emerso che l’uomo si è distinto in passato per episodi di violenza a danno dell’ex compagna tant’è che è sottoposto alla misura dall’ammonimento del Questore proprio per “stalking”, a seguito di continue minacce e pedinamenti della vittima.

Sul suo conto figurano altri precedenti per possesso di armi clandestine ed è già stato arrestato e condotto in carcere. Alla luce della storia criminale il Questore ha disposto “l’espulsione” dell’uomo da Forlì, Forlimpopoli e Meldola per i prossimi tre anni, adottando specifiche misure previste dal “codice antimafia”.