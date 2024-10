Forlì, lo spettacolo “Equilibri precari” sbarca a Milano e Roma

Il format di “Equilibri precari” dopo il successo della serata al teatro “Testori” del 5 ottobre, conquista Milano e Roma e nel 2025 diventerà un tour. E’ la magia che si creata nella serata forlivese in cui danza, musica, comicità e teatro hanno accompagnato temi sociali raccontati con leggerezza e coinvolgimento, format in grado di conquistare i 200 spettatori. L’aps “Un’altra storia”, in collaborazione con Billover 3.0, ha organizzato lo spettacolo, con la regia di Michele Massimo Casula e la partecipazione di artisti come Emanuela Suanno, Eleonora Pastorelli, Tony Buongrazio, Emanuela Cappello, Mariacaterina Mambretti e Luca Pitocchi, che ora verrà portato in trasferta prima a Milano il 25 novembre poi a Roma prima di Natale, trampolino per il tour del prossimo anno. «Lo spettacolo – spiega la presidente dell’associazione “Un’altra storia”, Valentina Vimari – aveva lo scopo di parlare di sociale in modo direi leggero, senza farne uno show, ma con danza, musica, canzoni, grazie a performer che hanno portato la loro specificità, guidati dal regista Casula, per comunicare in modo positivo su temi importanti, portando soluzioni al mondo dei giovani, che sono lo scopo sociale della nostra associazione. Allo spettacolo c’erano adulti, docenti, studenti, famiglie. La magia è stata che questi “equilibri precari” sono stati percepiti nel modo giusto: è stata una serata di orientamento dove si è parlato di famiglia, di rapporti tra genitori e figli, anche attraverso le esibizioni artistiche. E’ andata così bene che al termine due insegnanti ci hanno detto che questo tipo di modalità di relazione con i giovani doveva essere portata nelle scuole». Con la spinta di questo successo, lo spettacolo “Equilibri precari” verrà ripetuto a Milano al teatro San Babila il 25 novembre e poi a Roma prima di Natale: l’incontro verrà rinnovato la mattina con le scuole e la sera con lo spettacolo. Anticipo di un tour 2025-2026. «“Equilibri precari”, da un momento in cui l’associazione voleva testimoniare l’alluvione che c’era stata a Forlì, ha visto una sorta di rinascita perchè abbiamo capito che si può essere utili utilizzando una formula diversa da quella usata finora. L’idea è quella di una sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale ed economica, ed è piaciuta anche alle aziende che erano presenti alla serata e che hanno deciso di sostenerci. Anche perchè Casula ha partecipato gratuitamente e i performer hanno capito lo scopo dell’iniziativa, ma i costi per le trasferte ci sono. Il ricavato delle serate a Milano e Roma andrà a sostenere le attività per i giovani che svolge l’associazione “Un’altra storia”. Dobbiamo ovviamente ringraziare Ascom Confcommercio e Ascom Giovani imprenditori, oltre a Luxury of homes e la cantina Calonga».