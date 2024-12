Forlì, lo chef re del cioccolato Ernst Knam all’accensione delle luci di domenica 8 dicembre

A Forlì torna “Forlì che Brilla” - la rassegna di eventi e attrazioni dedicate al Natale organizzata dal Comune in collaborazione con Free Event. Il programma ricco di iniziative è ispirato quest’anno al celebre film la “Fabbrica di Cioccolato”. Ospite d’eccezione di questa straordinaria “Fabbrica del Natale” è lo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam, l’amatissimo Re del Cioccolato, che firma la grande torta inaugurale dedicata al magico mondo di Willy Wonka.

L’8 dicembre Ernst Knam, dopo uno show cooking con giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, sarà in piazza Saffi per l’accensione del maestoso albero di Natale, evento che dà il via a tutte le Feste.

La magia della tradizione natalizia anima la città anche con la pista ellittica di pattinaggio su ghiaccio tra le più grandi d’Italia, la giostrina e le casette di Natale, le luci e le immagini del Videomapping, il “Magico Borgo di Natale” – lo spazio di ricreazione, creatività, musica e intrattenimento in Piazzetta della Misura che ospita la suggestiva “Green House” dedicata ai più piccoli e non solo –la nuova edizione di Forlì che Brilla Music Edition e, per la prima volta, “I Giardini di Luce” che tutte le sere, a partire dalle 17:00, illumineranno il Parco della Resistenza.

Grande novità di quest’anno è il concorso “Caccia al Biglietto d’oro” con tantissimi premi: fino al 24 dicembre, grazie alla collaborazione di commercianti e aziende del territorio forlivese, sarà possibile collezionare i preziosi biglietti facendo compere in numerosi negozi del centro e partecipare il 6 gennaio all’estrazione finale.

“Manca davvero pochissimo all’inaugurazione della quarta edizione di Forlì che Brilla e già nell’aria si respira la magia del Natale - dichiara l’assessora Andrea Cintorino - lo show di domenica pomeriggio sarà ricco di sorprese, a partire dalla partecipazione del grande Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam, volto molto noto della televisione italiana e punto di riferimento per i pasticceri di tutto il mondo. In un clima di divertimento e magia, ci immergeremo nella magica atmosfera della Fabbrica di Cioccolato, senza mai smettere di sognare.”