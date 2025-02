Forlì, lo chef nel piatto di portata aveva 8 strisce di cocaina: la Polizia lo scopre a San Valentino nella cucina del ristorante

Blitz antidroga della Polizia di Stato la sera di San Valentino all’interno di un ristorante di Forlì. I poliziotti della Squadra Mobile e dell’UPGSP, unitamente all’unità cinofila antidroga hanno fatto accesso in un ristorante durante l’apertura al pubblico.

Lo “chef” del locale è stato sorpreso, in cucina, con un piatto di portata sul quale erano riposte 8 “strisce” di cocaina ed un involucro contenente la stessa sostanza. La cocaina era detenuta vicino ad alimenti che venivano cucinati per essere serviti ai clienti del locale, molto numerosi la sera di San Valentino, con evidente pericolo di contaminazione; i poliziotti hanno anche trovato, vicino al piatto, un bilancino elettronico pesa milligrammi ed una cannuccia di plastica intrisa della medesima sostanza, segno che la droga era pronta per essere consumata anche da altre persone presenti. Il cuoco, poco più che quarantenne, è stato quindi denunciato per reati in materia di stupefacenti.