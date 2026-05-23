Forlì, Livia Tellus: inaugurata la nuova sede FOTOGALLERY

Si è svolta questa mattina a Forlì la cerimonia di inaugurazione della nuova sede amministrativa di Livia Tellus Romagna Holding Spa, la società nata nel 2015 allo scopo di dare indirizzo strategico e controllo gestionale-finanziario alle società di pubblico servizio partecipate dalle Amministrazioni Comunale e che, come soci, ha i 15 Comuni della Romagna Forlivese.

In una partecipatissima cerimonia che ha visto portare il loro saluto parlamentari del territorio, consiglieri regionali e comunali, sindaci del comprensorio, autorità civili, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, amministratori e direttori delle società controllate, collegate e partecipati dai Comuni attraverso la holding, la presidente Antonella Danesi ha inaugurato le sale che Livia Tellus ha preso in locazione dal Comune di Forlì al Piano Nobile del settecentesco Palazzo Morattini in via Piero Maroncelli, 60. Un’apertura ufficiale di spazi di grande valore storico, artistico e testimoniale, alla quale hanno compartecipato il sindaco del Comune di Forlì (socio di maggioranza di Livia Tellus Romagna Holding), Gian Luca Zattini, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vincenzo Bongiorno, l’assessore al Bilancio e alle Società partecipate, Vittorio Cicognani, la sindaca di Forlimpopoli, presidente del coordinamento soci della holding, Milena Garavini e don Antonino Nicotra, che ha impartito la benedizione alla sede amministrativa.