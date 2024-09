Forlì, Livia Tellus cerca il nuovo direttore generale

Cambio di vertice della struttura organizzativa per Livia Tellus Romagna Holding. La società per azioni, infatti, ha aperto le selezioni per individuare il prossimo direttore generale. Angelo Erbacci in servizio dal dicembre 2021 e al quale era stato prorogato il contratto fino a dicembre 2025, ha infatti rassegnato le dimissioni nel luglio scorso poiché è stato assunto da Start Romagna con un contratto a tempo indeterminato. «Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro all’interno di un’altra società partecipata del Comune» ha detto l’assessore Vittorio Cicognani.