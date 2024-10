Forlì, litiga in strada e poi picchia i Carabinieri: 35enne arrestato

La sera del 30 settembre i Carabinieri di Forlì sono stati chiamati per una lite in strada. I militari, giunti prontamente sul posto e poi supportati da una ulteriore pattuglia, focalizzavano l’attenzione sull’aggressore, un 35enne, residente a Forlì e già noto alle Forze dell’Ordine, che appariva particolarmente nervoso ed in stato di alterazione psicofisica. L’uomo, da subito, si poneva in modo minaccioso anche nei confronti degli operanti e, senza motivo, si scagliava con violenza contro di loro con calci e pugni, costringendoli ad immobilizzarlo. Nel corso della colluttazione, uno dei militari intervenuti, nel contenere i colpi dell’aggressore, riportava gravi lesioni ad una mano poi medicate presso l’ospedale di Forlì.

Il giovane, una volta reso inoffensivo, è stato condotto in caserma dove, espletate le formalità di rito, è stato arrestato poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di “resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”.

Il giorno successivo, l’arresto è stato convalidato ed all’autore è stata applicata una misura cautelare in attesa del prossimo giudizio.