Forlì, lite tra coinquilini. Rompe una bottiglia e lo colpisce, l’altro prende il coltello

FORLI?. La scorsa notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì, su segnalazione di alcuni residenti, sono intervenuti in zona Ronco per una accesa lite tra due cittadini stranieri poco più che 20enni. I militari, una volta giunti sul posto, hanno accertato che la lite, originariamente iniziata all’interno di un appartamento, era continuata poi in strada, tanto da scatenare una sequela di chiamate al numero di emergenza territoriale “112”.

La lite tra i due coinquilini, parrebbe avere avuto origine da dissidi nati a seguito della gestione delle spese comuni tanto che i due, nel giro di pochi istanti, dalle grida ed insulti reciproci sono passati alle vie di fatto, azzuffandosi.

Durante la colluttazione, uno dei due, dopo aver rotto una bottiglia in vetro e avere colpito l’altro contendente che tentava di allontanarsi, rientrava in casa e si armava di un coltello. Grazie all’intervento in forze dei carabinieri, si è potuto evitare che la situazione potesse degenerare a ben più gravi conseguenze. I militari della Sezione Radiomobile, supportati anche da altre pattuglie in circuito, sono riusciti a persuadere il ragazzo a lasciare cadere il coltello ed a consegnarsi. Lo stesso, condotto negli uffici del Comando di viale Mazzini, dopo essere stato sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato all’A.G. per il reato di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.