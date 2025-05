Forlì, lite in corso Diaz, giovane ferito con un coltello

Ancora violenza e sangue in pieno centro storico con protagonisti giovanissimi. L’ultimo episodio è avvenuto ieri alle 18.30 circa in corso Diaz. Un ragazzo è stato ferito con un coltello ed è stato trasportato in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. A colpirlo un altro giovane, anche lui straniero. Facevano parte di un gruppetto di 4-5 persone sedute al tavolino di un bar, forse alcuni di loro annebbiati da fumo e alcol. Ad un certo punto è nata una discussione, a uno dei ragazzi è stata strappata la catenina da un altro componente del gruppo. Per una lite per il pagamento di uno spinello che i giovanissimi avevano consumato. Dalle parole si è passati subito ai fatti. E’ spuntato anche un coltello con il quale un ragazzo che evidentemente esigeva una somma di denaro, ha ferito un terzo giovane che cercava di fare da paciere. Poi il fuggi fuggi. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto l’ambulanza ha trovato il ferito, mentre i carabinieri poco dopo hanno fermato due giovani per gli accertamenti del caso, forse i responsabili dell’aggressione.