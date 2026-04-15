Forlì, Lions Club e Leo Club a “Commercianti per un giorno” a favore dell’Aism

Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno partecipato, con un proprio stand, a “Commercianti per un giorno”, la popolare iniziativa promossa dalla Fiera di Forlì nei suoi spazi espositivi di via Punta di Ferro. Ancora una volta, grazie alla mobilitazione di socie e soci, nonché di familiari e amici, si è potuto disporre di una notevole quantità di oggetti usati in ottimo stato come bigiotteria, foulard, cravatte, sciarpe, borse, macchine fotografiche, radio, telefoni, casalinghi, giocattoli, abbigliamento, piccoli elettrodomestici, giradischi, ecc., da mettere in vendita.

“Posso dire che il grande impegno profuso è stato ampiamente ripagato”, dichiara Fiorella Maria Mangione, presidente del Club, “perché il risultato economico è stato molto positivo avendo incassato oltre 4.300 euro”. Nei prossimi giorni l’intera cifra sarà devoluta all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), Sezione di Forlì, l’organizzazione di promozione sociale nata a tutela e rappresentanza delle persone affette da sclerosi multipla, una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, nonché per la promozione e il finanziamento della ricerca scientifica di contrasto a tale malattia”.

L’AISM, ormai diffusa a livello nazionale dopo essere stata costituita a Genova nel 1968, opera a Forlì da una quarantina di anni e da tempo ha la propria sede nel Quartiere Benefattori, in via Paolo Porzio. Il sodalizio si occupa di: promozione e finanziamento della ricerca scientifica; fornitura di servizi socio-sanitari alle persone colpite dalla malattia e alle famiglie; assistenza nel rappresentare i diritti delle persone colpite dalla malattia. Anche la donazione del Lions Club Forlì Host andrà ad implementare queste benefiche attività, in particolare per sostenere i corsi di ginnastica posturale rivolta a concittadine/i forlivesi affetti dalla malattia, come da indicazioni di Monica Mengozzi, presidente AISM Forlì.