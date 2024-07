Forlì, Lions club e Avis insieme per la pce

Lions del territorio e Avis Forlì-Cesena si alleano per accogliere la “Staffetta Lions per la Pace”, partita il 6 luglio dalle Tre Cime di Lavaredo con il programma di raggiungere Roma il prossimo 16 settembre. La staffetta raggiunge Forlì domani, con uno scambio del testimone con gli omologhi ravennati al Foro Boario: poi i rappresentanti dei Lions Valle del Bidente, Host e Terra di Romagna insieme a quelli di Avis alle 17.30 si muoveranno verso piazza Saffi, accolti dall’assessora Angela Sansavini e, dopo i saluti ufficiali, si esibirà il tenore Maurizio Tassani. La staffetta il giorno dopo raggiungerà Cusercoli, poi Santa Sofia e Bagno di Romagna dove subentreranno i colleghi del Cesenate. Il testimone di questa lunga corsa, 40 tappe e 698 chilometri in gran parte sul percorso della Via Romea Germanica, sono delle pergamene, impegni tangibili a garantire la pace nelle proprie comunità, che verranno firmati dalle istituzioni dei diversi centri «e consegnati infine a Sua santità e al presidente Mattarella – spiega Stefano Ranieri, presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente – mentre ai sindaci dei paesi toccati dalla staffetta chiederemo di organizzare appuntamenti con le loro comunità sul tema della pace, in cui venga diffuso anche il “manifesto” dell’iniziativa».