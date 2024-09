Forlì, Libertas Atletica: una domenica al lavoro per ripulire il campo Gotti

La Libertas Atletica Forlì si rimette in moto al campo Gotti e in una nota esprime tutta la sua soddisfazione per una lunga querelle arrivata a una soluzione. Ieri tesserati e volontari erano al lavoro per inaugurare il mese di settembre: “Primo settembre 2024 - si legge in una nota - una giornata storica per la Libertas Atletica Forlì, una data memorabile in cui tutto ha avuto inizio, quando nonostante indicibili vicissitudini burocratiche e legali, il campo Gotti trova finalmente la giusta collocazione nella società biancorossa. Non più allenamenti nella fredda penombra invernale, non più corse nella pista bagnata e scivolosa, non più accessi limitatissimi all’impianto indoor. In questa calda giornata di tarda estate, che sembra non finire mai, il popolo biancorosso si mobilita per trasformare il glorioso impianto forlivese, ridargli la dignità persa da tempo e riportarlo agli onori che gli competono. Nonostante il giorno festivo quasi 40 volontari fra soci, dirigenti, tecnici, atleti e genitori, si sono presentati di prima mattina per pulire ogni angolo del Gotti armati di ramazze, decespugliatori, rastrelli, tosaerba, soffiatori. Una pausa pranzo offerta dalla società e l’allegra brigata si è rimessa subito al lavoro fino a tarda serata. La pista, le pedane e l’area verde circostante sono tornate in tutto il loro splendore. Ma è solo l’inizio, perché la gestione dell’impianto esigerà diversi interventi radicali programmati, che offriranno alla cittadinanza strutture uniche nel loro genere mai viste nei campi di atletica, un percorso vita per bambini e terza età, una stazione di calisthenics per giovani e un’area di lavoro muscolare dedicata ai disabili”.