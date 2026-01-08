Forlì, Leoluca Orlando: “Letizia Battaglia ha dato un volto artistico e umano alla lotta alla mafia” VIDEO GALLERY

Una visita ricca di significato quella del primo pomeriggio di oggi a Forlì per l’europarlamentare Leoluca Orlando. L’ex sindaco di Palermo ha visitato la mostra di Letizia Battaglia ai Musei San Domenico, accompagnato dal vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi e direttore delle grandi mostre al San Domenico Gianfranco Brunelli. Letizia Battaglia fu assessora e importante collaboratrice di Orlando al Comune di Palermo. “Letizia ha dato un volto artistico e umano alla lotta alla mafia. La bambina col pallone del manifesto è lo specchio di una gioventù che vuole fare luce ma rischia di essere bruciata”.