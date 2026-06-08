Forlì, “lei cosa ci fa nel mio giardino”? La padrona di casa chiama il 112 e fa arrestare lo spacciatore

Intervento della Polizia di Stato a Forlì per violazione di domicilio che ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di un extracomunitario. L’uomo, irregolare e con condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, si era introdotto all’interno del giardino di un’abitazione quando la proprietaria, notandolo, contattava il 112. L’uomo, al momento del fermo, non dava spiegazioni sul perché si fosse introdotto nell’abitazione, inoltre un accurato controllo ha permesso di rinvenire negli indumenti una busta in plastica con 39 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per la violazione di domicilio.

All’esito dell’udienza di convalida il Giudice, preso atto dei precedenti e della gravità dei fatti occorsi, ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento dell’uomo in carcere in attesa del processo. L’operazione, che si inserisce nell’ambito del Servizio di Controllo del Territorio, ha consentito di sequestrare un’ingente quantità di cocaina, pronta per essere suddivisa in dosi e ceduta a possibili acquirenti.