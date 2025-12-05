Forlì, Legacoop Romagna: le prime copie del libro “Quarantacinque” ai sindaci e ai rappresentanti del territorio

Dopo gli interventi del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e del presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, è avvenuta la breve cerimonia di consegna delle prime copie. A presiedere i lavori, di fronte a più di 200 cooperatori e alle principali autorità del territorio, la vicepresidente vicaria di Legacoop Romagna, Romina Maresi.

Sono saliti sul palco i sindaci Gianluca Zattini (Forlì), Alessandro Barattoni (Ravenna), Enzo Lattuca (Cesena), Roberto Cavallucci (Meldola), Eugenio Battistini (Gambettola), Mauro Graziano (Longiano), Elena Zannoni (Lugo), Roberto Graziani (Alfonsine) e i rappresentanti di numerose altre amministrazioni della Romagna. Hanno ricevuto il volume anche l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, la parlamentare Ouidad Bakkali, i consiglieri regionali Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Francesca Lucchi, i presidenti delle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara-Ravenna, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Daniele Montroni, il presidente della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, Lorenzo Cottignoli, il presidente e l’ad di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi e Luca Panzavolta, l’architetto Filippo Tisselli e i coordinatori territoriali di Legacoop Romagna, Simona Benedetti, Giorgia Gianni e Mirco Bagnari.

Così il presidente Paolo Lucchi: «Abbiamo iniziato e concluso gli eventi per il nostro ottantesimo in due luoghi cooperativi apparentemente diversi come il Teatro Socjale di Piangipane, simbolo del riscatto sociale dei braccianti degli anni Venti, e Sidera, sede di CIA-Conad e icona di modernità ed efficienza del 2023. Cosa li accomuna? I valori cooperativi che hanno caratterizzato la storia di Legacoop in Romagna. Non ci basta, però, celebrare il passato, vogliamo attualizzare la storia per rafforzarla e continuare ad essere attrattivi per i talenti e i giovani. La cooperazione non può fare promesse di ricchezza o successo individuale, ma può invece garantire alle nuove generazioni crescita collettiva, trasparenza e partecipazione nelle decisioni che contano. Per questo occorre affrontare temi come parità, percorsi di carriera certi e tempi di vita equilibrati: sono gli argomenti che metteremo al centro della nostra attività per tutto il 2026».