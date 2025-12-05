Forlì, Legacoop Romagna: le prime copie del libro “Quarantacinque” ai sindaci e ai rappresentanti del territorio

Auditorium di Palazzo Sidera a Forlì pieno in ogni ordine di posti per l’evento conclusivo dell’ottantesimo anniversario di Legacoop Romagna. Al centro della mattinata la presentazione del libro “Quarantacinque, la rinascita della Lega delle Cooperative nella Romagna del secondo Dopoguerra”, scritto dallo storico Tito Menzani, docente dell’Università di Bologna.
L’applaudito monologo dello scrittore e attore Roberto Mercadini ha tratteggiato il ruolo della cooperazione come pilastro per la ricostruzione sociale ed economica del Paese.
Dopo gli interventi del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e del presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, è avvenuta la breve cerimonia di consegna delle prime copie. A presiedere i lavori, di fronte a più di 200 cooperatori e alle principali autorità del territorio, la vicepresidente vicaria di Legacoop Romagna, Romina Maresi.