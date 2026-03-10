Forlì, Lega e Partito repubblicano insieme in consiglio comunale

FORLI’ Colpo di scena in consiglio comunale a Forlì. Si è formato un nuovo gruppo dall’accordo tra Lega e PRI, un «patto programmatico che nasce dal comune obiettivo della tutela del territorio forlivese e dei suoi abitanti e della difesa di valori di cui sono portatrici le due forze politiche», così spiega in una nota la Lega Romagna. Il nuovo gruppo ‘Pri-Lega’ è formato da tre consiglieri: Albert Bentivogli, capogruppo, Alessandra Ascari Raccagni e Marco Catalano.

«Non posso che dirmi soddisfatto – ha commentato Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna - di questo accordo che sancisce una stretta collaborazione politica che viene da lontano e che trova oggi il suo sbocco naturale. Un lavoro portato avanti congiuntamente all’amico Marcello Rivizzigno, prematuramente scomparso il 4 gennaio 2026, anima del partito dell’Edera a Forlì, presidente regionale, consigliere e componente della direzione nazionale del Pri, che assunse la scelta coraggiosa e lungimirante di appoggiare in questi anni l’amministrazione di centrodestra ritenendone ‘positivo’ l’operato. Ora il passaggio di testimone: l’eredità della visione di Marcello è stata assunta da Alessandra Ascari Raccagni che, in questi anni, ha dato prova non solo di una profonda attitudine amministrativa nel ruolo di consigliere comunale, ma di avere, come segretario del Pri forlivese, una prospettiva strategica delle dinamiche politiche e sociali future».

«Si tratta di un percorso condiviso e meditato - ha affermato Ascari Raccagni – che sono convinta valorizzerà non solo gli ideali ma anche le competenze degli appartenenti alle due forze politiche interamente finalizzate al benessere e al futuro del nostro territorio. Pur rimanendo ovviamente distinte e autonome le due identità politiche, l’accordo sancisce la consapevolezza dell’obiettivo comune da perseguire e la stessa determinazione nell’affrontare le sfide che ci aspettano».