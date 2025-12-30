Forlì, le modifiche alla raccolta differenziata di Alea

In vista delle festività di inizio anno, Alea Ambiente ricorda ai cittadini che in occasione del 1° gennaio, le raccolte previste saranno recuperate sabato 3 gennaio, nel rispetto della regola dell’Ecocalendario che prevede il recupero nel sabato successivo alla festività. Si ricorda che nel centro storico di Forlì, dove sono previsti passaggi frequenti, non vengono effettuati i recuperi per festività. Alea Ambiente coglie l’occasione per ricordare che, a differenza dello scorso anno, martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, la raccolta porta a porta si svolgerà regolarmente. L’azienda invita quindi tutti i cittadini ad esporre i contenitori come di consueto, senza modifiche rispetto alle abituali giornate di raccolta. Per eventuali dubbi o chiarimenti, i cittadini possono consultare la sezione dedicata agli EcoCalendari sul sito di Alea Ambiente, dove è disponibile anche la possibilità di scaricare la versione mensile del calendario della propria zona. I cittadini che non l’hanno ancora fatto possono, inoltre, scaricare l’ App gratuita di Alea Ambiente, strumento utile per ricevere direttamente sui propri dispositivi elettronici le notifiche sulle raccolte e per restare sempre aggiornati sul servizio. Resta sempre attivo il numero verde 800.68.98.98, gratuito da rete fissa e mobile, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e il sabato mattina non festivo dalle ore 8.30 alle 13.00.