Forlì, le lavatrici conferite agli Ecocentri di Alea Ambiente alle famiglie bisognose

Il comprensorio forlivese è protagonista di un progetto virtuoso ed innovativo che unisce l’attenzione per l’ambiente a quella per il sociale generando valore occupazionale. È stato presentato oggi a Ecomondo a Rimini, durante una tavola rotonda, “Progetto Utile” , iniziativa di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che permette di trasformare le lavatrici conferite negli Ecocentri di Alea Ambiente da rifiuti a prodotti rigenerati da destinare alle famiglie più bisognose. Un progetto nato dall’intuizione di Dismeco, prima azienda nata in Italia che opera nel trattamento dei rifiuti tecnologici con sede a Bologna, immediatamente colto da Alea Ambiente, Cna Forlì Cesena e Caritas Forlì-Bertinoro. L’idea è tanto semplice quanto innovativa: dare nuova vita alle lavatrici portate dai cittadini dei 13 Comuni soci di Alea Ambiente negli Ecocentri grazie alle competenze degli artigiani e poi distribuirle a chi ne ha più bisogno. Sono già 5 le lavatrici che sono state in questo modo sottratte dal circuito dei rifiuti e hanno trovato nuova vita. Al termine dell’incontro ad Ecomondo, è stato formalizzato il protocollo d’intesa tra i soggetti coinvolti.