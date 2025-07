Forlì, le lacrime di Rubens Gardelli in un messaggio al figlio Brando: “Tuo padre è innocente” VIDEO

“Ciao Brando, da due anni esatti non ti abbraccio, era il 19 luglio 2023. Oggi sono felice di dirti che tuo padre è stato dichiarato innocente dalle false accuse di violenza e diffamazione. Tutto questo dopo due anni di sofferenze”. È il commosso videomessaggio di Rubens Gardelli al figlio Brando, tutt’ora in Guatemala con la madre. Il forlivese Gardelli è stato dichiarato innocente dal tribunale di Forlì e continua la lotta per riabbracciare il figlio. “Voglio dirti che il tuo papà resiste, è innocente al di là di tutte le false accuse che si leggono sui social”.