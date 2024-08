Forlì, le iniziative per i fedeli a Ferragosto

Anche a Forlì, a Ferragosto, si festeggia l’Assunzione di Maria al cielo, con solenni celebrazioni nelle chiese di Fornò, Sulo, Magliano e Madonna del Lago. Fornò, l’antico santuario a pianta circolare di 34 metri di diametro, situato nella campagna fra Forlì e Forlimpopoli e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, è legato a doppio filo alla misteriosa figura dell’eremita albanese Pietro Bianco da Durazzo, che lo costruì nel XV secolo. Domani alle 9 celebrazione della messa presieduta dal parroco, don Mauro Ballestra e alle 11 dal vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza. A seguire aperitivo conviviale e alle 15 la festa popolare nel prato del santuario con animazione, giochi, spettacoli, pesca e sottoscrizione a premi. Alle 6 di domani dalla chiesa di Coriano, in via Pacchioni partirà il pellegrinaggio a piedi (alle 7 in bicicletta da Santa Maria del Fiore), che raggiungerà il santuario di Fornò alle 8.30, per l’atto di affidamento alla Madonna e la partecipazione alla messa celebrata da don Ballestra. Il dogma di Maria Assunta in Cielo costituisce occasione di festa anche per la comunità di Carpena e Magliano. Alle 4.30, al termine della recita delle lodi, dalla chiesa di via Maglianella esordirà la processione diretta a Carpena, dove, alle 6.30, il parroco don Antonio Paganelli celebrerà la messa solenne dell’aurora. Al termine sarà offerta la colazione e alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano. Sempre domani, ritrovo a Forlimpopoli alle 5 nella chiesa della Madonna del Popolo, con recita delle lodi e partenza per il santuario della Madonna del Lago, ai piedi del Colle di Bertinoro, dove alle 6 sarà celebrata la messa.