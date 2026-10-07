Forlì, le edicole al servizio del turismo

FORLI’. Il Comune di Forlì lancia un avviso pubblico che punta a dare sostegno concreto al commercio di vicinato e alla rete dell’informazione locale, abbinato a un potenziamento dell’accoglienza turistica diffusa. L’avviso è aperto fino alle 10 del 20 ottobre, e rivolto ai punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici attivi e operanti sul territorio comunale. «Con questo intervento vogliamo dare una risposta concreta a un settore in forte sofferenza, incrementando le risorse a disposizione», dice l’assessore Paola Casara. «Le edicole rappresentano un presidio sociale ed economico insostituibile per i nostri quartieri: trasformarle in nodi dell’accoglienza turistica diffusa, attraverso una formazione specifica, significa proteggere il commercio di vicinato e, al tempo stesso, offrire un nuovo servizio di qualità a residenti e visitatori». L’iniziativa dà attuazione al Protocollo d’intesa per la salvaguardia, riqualificazione e modernizzazione della rete di vendita della stampa quotidiana e periodica. Il settore dell’editoria e il commercio al dettaglio, evidenzia il Comune, «stanno infatti attraversando un momento molto complesso». Le analisi di mercato «evidenziano una progressiva e costante contrazione delle vendite, con la conseguente chiusura di numerose edicole. Per contrastare questo fenomeno e valorizzare il ruolo sociale e di prossimità dei punti vendita dedicati, l’amministrazione ha scelto di coinvolgere direttamente gli edicolanti nella promozione del territorio, attività avviata nel 2019 in collaborazione con Marinella Portolani, presidente Snag Forlì-Cesena e Vicepresidente nazionale del sindacato giornalai. Gli edicolanti interessati possono presentare la candidatura per ottenere il contributo economico utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune.