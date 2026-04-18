Forlì, le armi che custodiva in casa gli costano il carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna, a carico di un 42enne, residente a Forlì. A carico dell’uomo - che nel novembre del 2025 era stato arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Forlì, presunto responsabile dei reati di “detenzione illecita di armi comuni da sparo e relativo munizionamento” e “ricettazione” - in sede di convalida era stata disposta una misura cautelare non detentiva. Al riguardo la Procura della Repubblica di Forlì ha presentato appello al Tribunale del Riesame di Bologna: la richiesta è stata accolta ed è divenuta definitiva con sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha confermato che per la “spregiudicatezza” del presunto autore e “l’estrema – e multiforme – pericolosità attribuita e attribuibile all’indagato”, sussista l’esigenza della custodia cautelare in carcere.

Il 42enne, rintracciato nel tardo pomeriggio dai carabinieri, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.