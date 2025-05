Forlì, “lavoro, no allo sfruttamento nell’agroalimentare”: la Cgil in piazza lunedì 26 maggio

Lavoratori e lavoratrici dell’agroindustria si ritroveranno in presidio lunedì 26 maggio alle 10.30 in piazza Ordelaffi a Forlì per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi dello sfruttamento e del bisogno di sicurezza sul lavoro che riguardano in particolare la catena degli appalti. Il presidio è organizzato da Flai Cgil Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Imola, Ferrara, Rimini. “Scendiamo in piazza per chiedere la reale e omogenea attuazione delle Legge 199 su tutto il territorio attraverso il funzionamento delle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità; per denunciare la massiccia e dannosa presenza di appalti e subappalti al massimo ribasso anche nel nostro territorio e lo sfruttamento nei comparti dell’agroalimentare sia nel settore agricolo che negli appalti dell’industria alimentare”, si legge in un comunicato. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo presidio per sostenere un’idea di lavoro senza sfruttamento e senza giochi al ribasso sulla sicurezza, la salute e la vita delle persone”, conclude la nota.