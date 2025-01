Forlì, lavoro nero nel mobile imbottito, la Cgil: “Grazie alla Guardia di Finanza”

Lavoro nero e irregolare nel settore del mobile imbottito. La Cgil applaude il lavoro della Guardia di Finanza e ribadisce il suo impegno contro questa piaga.

Così in una nota congiunta Maria Giorgini (Segretaria Generale Cgil Forlì-Cesena) e Antonella Arfelli (Segretaria Generale Fillea Cgil Forlì-Cesena): “Riteniamo estremamente positivo il lavoro della Guardia di Finanza e di tutto il gruppo ispettivo e interforze. La verifica nel settore del mobile imbottito e più in generale in tutti gli ambiti lavorativi nei quali si annidano sacche di lavoro irregolare, è lo strumento più efficace per debellare la piaga del lavoro nero, del caporalato e del grave sfruttamento lavorativo. Proseguiremo come Fillea e come Cgil nella collaborazione con le forze dell’ordine così come condiviso nel tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica innanzi alla Prefettura di Forlì-Cesena. In aggiunta a ciò riteniamo non più rinviabile, iniziare un lavoro con le associazioni di categoria del settore mobile imbottito, così come condiviso nel tavolo prefettizio, al fine di definire il congruo prezzo delle commesse, elemento indispensabile per evitare la presenza sul nostro territorio di imprese irregolari che acquisiscono parti di lavorazioni in conto terzi non rispettando le norme di legge, i contratti e la sicurezza sul lavoro”.