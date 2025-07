Forlì, lavoro al caldo all’Electrolux: l’azienda garantisce acqua fresca gratis e sali minerali

Per combattere il caldo, nella sede Electrolux di Forlì, oltre all’attivazione di un orario “estivo” sulle linee, l’azienda fornirà ai dipendenti acqua di frigo gratis in più punti ristoro con anche i sali minerali. Inoltre saranno allestite stanze climatizzate dedicate alle pause, come sarà climatizzata la mensa, in ogni postazione di lavoro arriveranno uno o due ventilatori e un tecnico si occuperà di controllare che gli impianti funzionino e in caso di guasti li sostituirà. E’ quanto ha spiegato nell’incontro di due giorni fa la stessa azienda a Fim e Fiom e Uilm dopo che gli stessi sindacati, a inizio estate, avevano inviato agli stabilimenti le indicazioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori di fronte alle alte temperature. Dal canto loro, le sigle hanno ribadito che, anche quando non si raggiungono i limiti previsti per la sospensione del lavoro, “le alte temperature e l’umidità possono comunque mettere a rischio la salute”.

Per questo hanno chiesto pause aggiuntive nei momenti più critici e un monitoraggio “continuo” delle condizioni ambientali. A questa seconda richiesta Electrolux ha risposto dicendo che vengono fatte più rilevazioni giornaliere dei livelli di calore e umidità in diversi punti degli impianti. E ancora, sempre su richiesta sindacale, l’azienda ha acconsentito a fare misurazioni assieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nelle giornate più calde per “garantire che le rilevazioni avvengano nei punti più critici e con modalità trasparenti”. I sindacati assicurano che continueranno a vigilare perché le misure “vengano concretamente attuate e restiamo disponibili al confronto con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la prevenzione e la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.