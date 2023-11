Forlì. Lavori per rifare le reti Hera in viale Risorgimento e viale dell’Appennino

Oggi parte la fase 3 dei lavori di Hera in viale dell’Appennino e viale Risorgimento per le operazioni di spostamento delle reti acqua, gas e fognature. Interventi propedeutici ai lavori di Anas per la realizzazione del 3° lotto della Tangenziale Est di Forlì. Ricordiamo che serviranno tre anni per vedere completato il terzo lotto della tangenziale Est di Forlì. Anas ha avviato i lavori per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro. L’intervento riguarda, in particolare, la realizzazione di una bretella stradale lunga circa 3,6 chilometri che andrà a completare il tracciato che ad oggi si estende per circa 17 chilometri.

Il cantiere Hera, che coinvolgerà fino al 16 febbraio la zona che va da viale Risorgimento alla Rotatoria Molino del Fico fino a viale dell’Appennino, si svolge in sei fasi e riguarda la realizzazione di nuove condotte di fognatura nera e bianca lungo viale dell’Appennino; contestualmente si procederà alla riqualificazione delle reti gas, per un investimento di 150mila euro.

Da questa mattina quindi, e fino al 22 dicembre, si entrerà nella fase 3 dei lavori che comporterà modifiche alla viabilità cittadina della zona. È prevista infatti la chiusura di viale dell’Appennino nel tratto interessato da Rotatoria Molino del Fico a via Sendi; mentre per agevolare la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa è stata emessa ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati di via Grazia Deledda e via Cangini . È stata inoltre predisposta idonea segnaletica di indicazione del percorso per raggiungere la farmacia San Martino, gli ambulatori medici adiacenti alla farmacia ed il mulino prospiciente (attività regolarmente accessibili). I lavori non interesseranno la pista ciclabile di viale dell’Appennino. Hera comunica che i lavori saranno sospesi in concomitanza con le festività natalizie: il cantiere sarà rimosso il 22-23 dicembre e riaperto l’8 gennaio 2024 per proseguire secondo i programmi già indicati. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.