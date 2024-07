Forlì, lavori per demolire la scuola “Maroncelli”

Un cannone nebulizzatore per contenere le polveri del cantiere della nuova cittadella educativa “Piero Maroncelli”, in pieno centro storico, è il biglietto da visita del maxi progetto di rigenerazione urbana avviato nei mesi scorsi dal Comune di Forlì per una spesa complessiva di € 13.200.000, di cui € 11.300.000 a valere su fondi PNRR. I lavori per la demolizione vera e propria del vecchio fabbricato realizzato negli anni ’60 e la predisposizione del sito per la successiva riedificazione sono partiti da circa una settimana. La nuova scuola, pur caratterizzandosi per un risparmio in termini di volume (5.900 m2 di superficie totale per tre corpi di fabbrica), ospiterà più di 500 alunni, 15 aule e 8 laboratori, una palestra, una biblioteca, numerosi spazi funzionali connessi con l’attività scolastica, un Auditorium e un giardino pensile raggiungibile da un’ampia scala di accesso direttamente dall’esterno.