Forlì, lavori Hera in via S.Antonio Vecchio: si parte lunedì 12 gennaio

Forlì
  • 09 gennaio 2026
L’intervento di rifacimento completo delle reti interesserà tutta la via e durerà circa quattro mesi
Partono lunedì 12 gennaio in via S. Antonio Vecchio, nel centro storico di Forlì, i lavori di riqualificazione delle reti acqua, gas e fognature e dei relativi allacci alle utenze private. L’intervento di rifacimento completo delle reti è diretto da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, e interesserà tutta la via e durerà circa quattro mesi.

I lavori consistono nella posa di 140 metri di nuove condotte e nella sostituzione dei relativi allacci oramai obsoleti: questo conferirà al sistema idrico maggior resilienza e un servizio migliore per i cittadini. Le nuove tubazioni acqua e fogne sono in materiale più resistente (tipo pvc) e, ove possibile, hanno un diametro maggiore e più uniforme, per garantire un servizio più continuo. I tubi del gas invece fanno parte del piano di riqualificazione in corso a Forlì da diversi anni e che ad oggi ha consentito di sostituire oltre 60 km di reti realizzate in materiali non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Le modifiche alla viabilità

L’ordinanza rilasciata dal Comune, finalizzata a consentire l’esecuzione dei lavori, prevede da lunedì prossimo la chiusura della strada e il divieto di sosta negli stalli posti in corrispondenza dei tratti interessati dall’intervento. Sarà sempre garantito il passaggio ai residenti per raggiungere le loro abitazioni, i garage e le aree private, e il transito dei pedoni e delle bici, in zone identificate in uno dei due lati della strada, a seconda dell’evoluzione del cantiere. I residenti saranno avvisati tramite volantino o sms delle modifiche alla viabilità per tutta la durata dei lavori.

