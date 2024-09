Forlì, lavori Hera a Ospedaletto: dal 23 settembre il cantiere in via Europa

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori Hera per l’estensione della rete teleriscaldamento nel quartiere Ospedaletto di Forlì. “Dopo aver ultimato la posa della condotta di 170 metri vicino alle scuole del complesso La Nave di via Don Francesco Ricci - recita una nota di Hera - prima dell’inizio dell’anno scolastico per interferire il meno possibile con l’attività didattica, l’intervento prosegue all’interno del parco ‘Primavera europea’, dove i lavori continueranno per tutta la prossima settimana”.

Da lunedì 23 settembre in via Europa

Poi, a partire da lunedì 23 settembre, il cantiere si sposterà su via Europa, a partire dall’area parcheggio prospiciente il parco. E’ quindi confermato il termine dei lavori di posa fino all’incrocio della via Comandini, previsto entro novembre 2024. Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria una chiusura temporanea dell’incrocio fra le vie Schumann ed Europa per il tempo necessario a concludere i lavori in questo tratto: l’utilizzo di viabilità alternative verranno evidenziate da apposita segnaletica.

Si tratta del cantiere per la partenza del progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì” che, grazie a tecnologie all’avanguardia contribuirà concretamente alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, riducendo le emissioni inquinanti nell’ambiente.