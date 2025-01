Forlì, lavori alla tangenziale est: chiusi gli svincoli 11 e 12 dal 13 gennaio

Al via una nuova fase dei lavori di realizzazione del terzo lotto della strada statale 727 bis “Tangenziale Est di Forlì”. Dalle ore 10 di lunedì 13 gennaio, per consentire i lavori di costruzione delle nuove rampe di accesso alla rotatoria di via Placucci e di realizzazione del nuovo Viadotto, si renderà necessario istituire la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, delle rampe di ingresso e di uscita in corrispondenza dello svincolo n. 12, di collegamento con la località San Martino in Strada, oltre che della rampa di ingresso, in direzione sud (Predappio), in corrispondenza dello svincolo n. 11, di collegamento tra la Via Decio Raggi e la Tangenziale stessa.

La modifica temporanea alla circolazione sarà attiva fino al termine dei lavori, previsto per giovedì 15 maggio 2025.

Inoltre, nello stesso periodo, al fine di consentire l’esecuzione di lavori accessori alla realizzazione della nuova viabilità, la rotatoria di via Placucci rimarrà aperta parzialmente al traffico, in entrambi i sensi di marcia, solo sulla semi rotatoria lato Tangenziale.

L’intervento di realizzazione del 3°, ed ultimo, lotto della Tangenziale Est di Forlì, del valore complessivo di 172 milioni di euro, avrà lunghezza di circa 3,6 km e costituirà la bretella di collegamento alla SS 67 “Tosco Romagnola” e all’Ospedale “Pierantoni”.

La Tangenziale Est, che presenta un’estensione di circa 17 Km complessivi, svolge funzione di intercettazione del traffico dei centri collocati a Sud e ad Est della città, collegando queste aree all’autostrada con un percorso esterno al centro abitato; essa costituisce l’asse preferenziale Nord-Sud di collegamento della città e dell’entroterra con l’autostrada Bologna - Ancona e l’Aeroporto.