Forlì, lavori alla rete acqua e gas: ecco i cantieri al via in giugno

Nell’ambito gas, le riqualificazioni delle nuove condotte si andranno a sommare ai quasi 70 km di rete gas, già sostituiti a partire dal 2020, di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), pari quai al 60% dei 120 km complessivi previsti dall’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.

Proseguono in diverse zone di Forlì i lavori di riqualificazione delle reti acqua e gas obsolete messi in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica. Gli interventi riprenderanno dal 3 giugno e interesseranno complessivamente 12,5 km di reti.

Nello specifico i lavori interesseranno, da mercoledì 3 giugno e fino a marzo 2027, 18 strade nel quartiere Ronco, ricadenti all’interno del quadrilatero delle vie Roma-Bidente-Martiri del Campo-Seganti, mentre dalla seconda metà di giugno a marzo 2027 riguarderanno 12 strade ricadenti all’interno del quadrilatero di via Decio Raggi-viale F. Corridoni- viale Due Giugno-viale D. Bolognesi.

Dalla seconda metà di giugno inizieranno gli interventi in via Balzella, con le relative traverse via Organi e via Zignani, che dureranno fino a fine settembre e nel tratto di via Dragoni, tratto di via Monari, via Rubano, via Figline e via Sarti, dove si concluderanno entro fine settembre.

A fine giugno inizieranno i lavori, che dureranno fino a dicembre, in via Orceoli, tratto di via Zampeschi e via Ravegnana. Contestualmente si stanno completando i lavori avviati nel 2025 in viale dell’Appennino, via Macero Sauli e traverse, via Venturini e traverse, oltre a via Farini e strade limitrofe.