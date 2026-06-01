Forlì, lavori alla rete acqua e gas: ecco i cantieri al via in giugno

Proseguono in diverse zone di Forlì i lavori di riqualificazione delle reti acqua e gas obsolete messi in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica. Gli interventi riprenderanno dal 3 giugno e interesseranno complessivamente 12,5 km di reti.
Nell’ambito gas, le riqualificazioni delle nuove condotte si andranno a sommare ai quasi 70 km di rete gas, già sostituiti a partire dal 2020, di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), pari quai al 60% dei 120 km complessivi previsti dall’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.