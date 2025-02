Forlì, lavori ai marciapiedi di Viale Spazzoli: si parte lunedì 3 marzo

A Forlì nell’ambito del piano di manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde del Comune è previsto un intervento di manutenzione ai marciapiedi di Viale Spazzoli nel tratto compreso tra Viale Bolognesi - Via Campo di Marte, ambo i lati.

I lavori avranno inizio lunedì 3 marzo salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno per circa 60 giorni lavorativi. Per consentire l’opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura di tratti di marciapiede con indicazione di utilizzo del marciapiede sul lato non interessato ai lavori e restringimento della carreggiata stradale.