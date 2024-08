Forlì. Lavoratori in nero e problemi di sicurezza, la polizia fa chiudere un poltronificio

Un altro poltronificio della zona industriale gestito da cittadini cinesi è stato chiuso in città. Il blitz della polizia ha permesso di individuare 11 lavoratori in nero su 29 di cui alcuni richiedenti asilo politico. Gli agenti della squadra mobile della Questura, intervenuti assieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro e Inail, hanno trovato del materiale nelle zone di passaggio del capannone che rendevano l’area potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei lavoratori. Nessun contratto, nessuna formazione e rischi concreti per la loro incolumità che hanno fatto scattare i sigilli al capannone e il provvedimento di sospensione dell’attività.